Großer grüner Traktor beschädigt Auto – Zeugen gesucht

Am Freitag, um 07:35 Uhr, befuhr ein größerer grüner Traktor die Staatsstraße von Margetshöchheim kommend Richtung Erlabrunn. Kurz vor dem Ortsende Margetshöchheim löste sich vom Traktor ein Fahrzeugteil, das die rechte Fahrzeugseite eines entgegenkommenden schwarzen Opel Astra beschädigt. Die geschädigte Fahrzeugführerin wendete in Zell a. Main ihr Fahrzeug, um zurück zur Unfallstelle zu fahren: Vom Traktorfahrer keine Spur und das Fahrzeugteil des Traktors war bereits entfernt worden. Möglicherweise gibt es noch weitere geschädigte Fahrzeugführer oder zumindest Zeugen des Vorfalls, da nach Mitteilung der geschädigten Fahrzeugführerin mehrere Pkw-Fahrer direkt angehalten hätten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.