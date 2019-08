Grundlos ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht

Einem 21-Jährigen grundlos ins Gesicht geschlagen hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Würzburg in der Augustinerstraße.

Das Opfer stand um kurz vor 4 Uhr vor einer dortigen Diskothek, als ihm plötzlich ein Unbekannter ins Gesicht schlug. Er erlitt einen Schnitt am Auge und eine blutige Nase und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter war:

-männlich,

-etwa 25 Jahre alt,

-hatte braune Haare,

-war bekleidet mit einer Jeans und einem weißen Oberteil.

Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230.