Härtetest der Würzburger Kickers gegen den Zweitligist Fürth bringt wichtige Erkenntnisse

Der FC Würzburger Kickers hat sich im fünften Testspiel während der Sommervorbereitung zum ersten Mal geschlagen geben müssen. Zweitligist SpVgg Greuther Fürth setzte sich gegen den FWK am Ende knapp mit 2:1 (0:0) durch. Dominic Baumann brachte die Rothosen an der Charly-Mai-Sportanlage in Fürth in der 51. Minute in Führung, die Kleeblätter drehten die Begegnung durch die Treffer von Mario Maloca (63.) und Fabian Reese (83.) jedoch noch zu ihren Gunsten.