Haftbefehl für Supermarkt-Einbrecher in Zell am Main

Einbrecher in der Obstabteilung gestellt. Ein alkoholisierter Mann hat am Samstagabend um 23.00 Uhr einen Alarm in Zeil am Main ausgelöst. Zwei Mitarbeiter eines Supermarkts sind daraufhin zur Fahrmannstraße herbeigeeilt. Die Beschäftigten haben den Eindringling erfolgreich im Lagerraum sperren können. Dabei hat er einen der Supermarktarbeiter verletzt. Der 25-jährige Straftäter hat eigentlich Tabak stehlen wollen und hat dadurch einen Sachschaden von rund 10.000 Euro an zwei Eingangstüren verursacht. Ein Ermittlungsrichter hat am Montag einen Haftbefehl für den Einbrecher erlassen: wegen versuchten schwerwiegenden Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung.