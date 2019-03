2. Handball-Bundesliga // Spieltag 26:

DJK Rimpar Wölfe – HBW Balingen-Weilstetten 26:25 (13:11)

Zuschauer: 2.198

Die DJK Rimpar Wölfe sorgt für den Überraschungscoup in der 2. Handball Bundesliga: das Wolfsrudel schlägt den Tabellenführer Balingen 26:25. Das Hinspiel ging noch deutlich 20:31 verloren. Am kommenden Samstag ist Rimpar in Ferndorf zu Gast.