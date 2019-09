Handwerkskammer wird Business-Partner von s.Oliver Würzburg

Offizieller Förderer der s.Oliver Würzburg Akademie und Nachwuchswerbung des unterfränkischen Handwerks bei zwei Heimspielen in der easyCredit Basketball Bundesliga

Die Handwerkskammer für Unterfranken und s.Oliver Würzburg gehen gemeinsame Wege bei der Nachwuchsförderung: Die Handwerkskammer ist ab sofort Business Partner des easyCredit Basketball Bundesligisten. Im Rahmen der neuen Kooperation werden die Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen im unterfränkischen Handwerk bei zwei Heimspielen in der s.Oliver Arena präsentiert – die erste Spieltagspräsentation findet rund um das bayerisch-fränkische Derby gegen den amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München am 27. Oktober 2019 in der Turnhölle statt.