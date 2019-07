Hinterrücks angegriffen und zu Boden geschlagen – Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Sonntag befand sich eine Frau zusammen mit ihrer Begleiterin, gegen 03.00 Uhr, auf dem Weg von einer nahegelegenen Diskothek zu ihrem geparkten Pkw. In der Steinstraße in Würzburg wurde die 40-Jährige ohne Vorankündigung von hinten geschlagen und fiel zu Boden. Die aus dem Landkreis Kitzingen stammende Dame erkannte noch zwei flüchtige Männer, konnte jedoch keine weitere Täterbeschreibung abgeben.

Zeugen, denen sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen möglich sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.