Am Montag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr, wurden mehrere Fahrzeuge im Stadtteil Lindleinsmühle beschädigt. In der Hessenstraße, im Bereich der Hausnummern 76 bis 140, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter insgesamt neun am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Schaden beträgt 6.500 Euro.

Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Tel. 0931/457-2230