Vorerst vor dem schwierigsten Heimspiel der Saison steht der HSV Bergtheim in der Handball-Bayernliga der Damen am Samstag, wenn Zirndorf in der Willi Sauer-Halle seine Visitenkarte abgibt. In den letzten 4 Saisons standen zwei Siegen 6 Niederlagen gegenüber und auch wenn Zirndorf scheinbar nicht mehr ganz die Durchschlagskraft früherer Jahre hat, ist das genug Warnung. Spielbeginn ist am Samstag um 18 Uhr.