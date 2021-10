Impfbus Stadt und Landkreis Schweinfurt – Mobiles Impfangebot wird fortgesetzt

Schweinfurter Impfbus fährt weiter

Unter dem Motto „Wir lassen nicht locker“ wird die Impfkampagne mit dem Impfbus der durch Stadt und Landkreis Schweinfurt fährt verlängert. Bis zum 31. Dezember wird der Bus weiterhin an drei Tagen in der Woche, jeweils von Montag bis Mittwoch, verschiedene Standorte anfahren um dort Interessierten die Möglichkeit zu geben sich mit dem Impfstoff von BioNTech impfen zu lassen. Bei Interesse können auch vorhandene Restbestände von Johnson & Johnson geimpft werden. Eine Terminvereinbarung oder Registrierung ist beim mobilen Impfangebot nicht erforderlich und auch der Wohnort ist nicht relevant. Impfen lassen können sich also alle Personen ab 12 Jahren. Bisher ist dieses Angebot auf viel positive Rückmeldung gestoßen. Sowohl die Bürgernähe der Aktion als auch die schnelle und unkomplizierte Impfung an sich motivierten viele Menschen, sich spontan und vor Ort für eine Impfung zu entscheiden. Hier die Termine:

Montag, 04.Oktober

13:00-14:30 Uhr REWE Schwebheim

15:30-16:30 Uhr EDEKA/ALDI Schonungen

17:30-19:00 Uhr EDEKA Bergrheinfeld

Dienstag, 05. Oktober

11:00-13:00 Uhr Kunsthandwerkerhof Stadtlauringen

14:00-14:30 Uhr Rathaus Hesselbach

15:30-17:00 Uhr Rathaus Hambach

18:00-19:30 Uhr KAUFLAND Schweinfurt

Mittwoch, 06. Oktober

09:30-11:30 Uhr REWE Euerbach

12:30-14:00 Uhr EDEKA Werneck

15:00-16:00 Uhr ALDI Sennfeld

17:00-19:00 Uhr GLOBUS-Baumarkt Schweinfurt

Montag, 11. Oktober

11:00-12:00 Uhr Wildpark Schweinfurt

13:00-14:30 Uhr REWE Schwebheim

15:30-16:30 Uhr EDEKA/ALDI Schonungen

17:30-19:00 Uhr EDEKA Bergrheinfeld

Dienstag, 12. Oktober

09:30-11:00 Uhr Kunsthandwerkerhof Stadtlauringen

12:00-13:00 Uhr Rathaus Hesselbach

14:00-15:00 Uhr Rathaus Hambach

16:00-19:00 Uhr CAP-MARKT Schweinfurt, Feuerbergstr. 61

Mittwoch, 13. Oktober

13:00-14:30 Uhr EDEKA Werneck

17:30-19:00 Uhr REWE Euerbach

Montag, 18. Oktober

10:00-16:00 Uhr CAP-MARKT Schweinfurt, Feuerbergstr. 61

Dienstag, 19. Oktober

09:30-12:30 Uhr Haus der Familie (Zeughaus) Schweinfurt

13:30-14:30 Uhr Rathaus Hesselbach

15:30-17:00 Uhr Rathaus Hambach

Mittwoch, 20. Oktober

09:30-11:00 Uhr ALDI Sennfeld

12:00-17:00 Uhr Haus der Familie (Zeughaus) Schweinfurt

18:00-19:30 Uhr REWE Euerbach