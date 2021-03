Impffortschritt – So weit ist Unterfranken

Unterfranken hinkt bei den Impfungen hinterher. In ganz Bayern sind rund 10% der Bevölkerung einmal gegen Corona geimpft, etwa die Hälfte davon hat die Zweitimpfung erhalten. Diese proportionale Verteilung gilt in der Regel auch in Unterfranken, allerdings haben im Regierungsbezirk erst rund 9% ihre Erst- und knapp 5% die Zweitimpfung erhalten. Die besten Quoten legt der Landkreis Bad Kissingen vor: hier sind insgesamt etwa 16.000 Menschen geimpft, was sich auf 10,5% Erstimpfungen und 5% Zweitimpfungen verteilt. Schlusslicht sind die Haßberge mit 6 bzw. 4,1%.

Impffortschritt

Bayern

Erstimpfungen: 1,28 Mio. (9,7%)

Zweitimpfungen: >600.000 (4,6%)

Unterfranken

Erstimpfungen: 8,8%

Zweitimpfungen: 4,7%

Landkreise:

Bad Kissingen

Erstimpfung: 10.801 (10,5%)

Zweitimpfung: 5.166 (5%)

Lkr. Rhön-Grabfeld:

Erstimpfung: 7.984 (10%)

Zweitimpfung: 4.065 (5,1%)

Stadt und Landkreis SW

Erstimpfung: 15.911 (9,4%)

Zweitimpfung: 8.129 (4,8%)

Stadt und Lkr. Aschaffenburg:

Erstimpfung: 21.712 (8,9%)

Zweitimpfungen: 11.956 (4,9%)

Stadt und Lkr. Würzburg:

Erstimpfung: 24.661 (8,4%)

Zweitimpfungen: 14.238 (4,9%)

Lkr. Main-Spessart:

Erstimpfung: 11.117 (8,8%)

Zweitimpfungen: 5.568 (4,4%)

Stadt und Lkr. Miltenberg:

Erstimpfung: 11.500 (8,9%)

Zweitimpfung: 5.300 (4,1%)

Kitzingen

Erstimpfung: 7417 (8,1%)

Zweitimpfung: 4467 (4,9%)

Haßberge

Erstimpfung: 5.020 (6%)

Zweitimpfung: 3.430 (4,1%)

Stand: 23.03.21/ Quellen: Landkreise, bzw. Impfzentren der Landkreise