In Baustelle eingebrochen und diverse Maschinen entwendet – Zeugen gesucht

WÜRZBURG/LINDLEINSMÜHLE. Im Laufe des vergangenen Pfingstwochenendes, wurde in einen Rohbau Am Schwarzenberg eingebrochen und diverse Maschinen sowie Baumaterial entwendet. Im Zeitraum von Freitag 13.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr, brachen Unbekannte einen verschlossenen Baucontainer innerhalb der Baustelle auf. Ferner wurden durch den oder die Täter mehrere Türen aufgehebelt und so in die einzelnen Räumlichkeiten eingedrungen.

Die Täter erbeuteten diverse Maschinen wie Bohrhämmer, Winkelschleifer und Sägen. Weiter wurde Baumaterial erlangt, welches überwiegend für die Rohrinstallation gedacht ist. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, dieser sollte sich aber deutlich im vierstelligen Bereich bewegen.

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet in dieser Sache Zeugen, welche sachdienliche Hinweise abgeben können, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.