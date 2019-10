Am Montagnachmittag gerieten ein 61-jähriger Mann und eine 36-jährige Frau an einer Eisdiele in Haßfurt in Streit. Der Mann packte die Frau an der Tasche und zog sie mit sich. Die 36-jährige stürzte, woraufhin der Mann ihr ins Gesicht schlug und sie am Oberkörper entblößte, um dann ihre Brüste zu berühren. Nach der Tat fuhr der Mann alkoholisiert davon und wurde wenig später von der Polizei mit einem Atemalkoholwert von fast 3 Promille festgenommen.