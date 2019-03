Influencerin „Theatritralisch“ kommt zum Würzburger iWelt-Marathon

Der iWelt-Marathon Würzburg freut sich, dass Teresa Walter ihre Teilnahme an der Veranstaltung angekündigt hat. Sie ist unter dem Namen Theatritralisch als Influencerin auf Instagram laufend unterwegs (www.instgram.com/theatritralisch). Dort folgen ihr über 30.000 Abonnenten. Am 26. Mai wird sie in Würzburg entweder im Halbmarathon oder über die zehn Kilometer an den Start gehen und selbstverständlich auch darüber berichten.

In ihrer Instagram-Biographie outet sich Teresa Walter als Liebhaberinnen von Pommes Frites. Doch dank ihres Lebensstils kann sie sich diese Leidenschaft auch ganz ohne schlechtes Gewissen leisten. Denn sie ist nicht nur als Model und Globetrotterin aktiv, sondern auch ganz sportlich als Triathletin und Läuferin. Ihre Erfahrungen, Eindrücke und Gedanken teilt sie über Social Media sowie ihren Blog www.theatritralisch.com.