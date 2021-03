Info- Veranstaltung – Lastenrad Ausleihe in Main-Spessart

In vielen Städten und Gemeinden gibt es inzwischen Lastenrad- Initiativen, über die man sich das praktische Rad kostenlos ausleihen kann. Solch ein Verleih soll nun auch im Landkreis Main-Spessart möglich sein. Zur Unterstützung der örtlichen Initiativen, findet am Mittwoch den 17. März um 19 Uhr eine Online- Gesprächsrunde statt. Alle Interessierten, die sich vorstellen können, am Aufbau eines Lastenrad- Angebotes in ihrer Kommune mitzuwirken, sind dazu herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist spätestens bis zum 12. März unter Regionalmanagement@Lramsp.de möglich.