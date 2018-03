Innenentwicklung in Ebern – Stadt und Landkreis machen Deal

So mancher Orts- oder Stadtkern in Main-Rhön bereitet seiner jeweiligen Kommune Sorgen. Freie Bauplätze sind Mangelware, es gibt viel Leerstand, insgesamt also eher unattraktive Argumente für junge Familien, die zurück in den ländlichen Raum ziehen wollen. In Ebern im Landkreis Haßberge bahnt sich jetzt allerdings ein Paradebeispiel an, wie eine perfekte Innenentwicklung des Stadtkerns aussehen könnte.