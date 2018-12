iWelt bleibt Titelsponsor des Würzburg-Marathons

Der Staffelmarathon soll größer werden

Der Eibelstädter IT-Dienstleister iWelt bleibt Titelsponsor des Würzburger Marathons. Dr. Andreas Jahn, Chief Operations Officer (COO) von iWelt, und Günter Herrmann, Vorsitzender des Stadtmarathon Würzburg e.V., unterzeichneten am 30. November eine entsprechende Vereinbarung, die sich auf den Zeitraum bis 2021 erstreckt.

„Wir wollen in unsere Mitarbeiter und deren Gesundheit sowie in die Region investieren“, begründete Jahn die Unterstützung seines Unternehmens für den Marathon. Außerdem gehe es beim Marathon genau wie in der Digitalisierung darum, Grenzen zu verschieben. Sowohl Jahn als auch Herrmann betonten, dass man die langjährige, enge und fruchtbare Partnerschaft gerne fortsetzen wolle.

Außerdem lieferte Günter Herrmann einen Ausblick auf die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2019. Zunächst steht am 16. März – und damit genau am Jahrestag der Zerstörung Würzburgs – der Würzburger Gedächtnislauf auf dem Programm. Ohne Wettkampfgedanken, Zeitnahme und Startgelder laufen die Teilnehmer vom Würzburger Rathaus aus nach Margetshöchheim, Himmelstadt, Karlstadt und Gemünden. Die Veranstaltung wird zum zweiten Mal gemeinsam von der Johanniter-Unfallhilfe, Kolping-Mainfranken und dem Stadtmarathon Würzburg organisiert.

Die Würzburger Marathon-Woche beginnt dann mit dem 7. iWelt-Firmenlauf am 22. Mai in Eibelstadt. Dieser rund sechs Kilometer lange Lauf erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit; deshalb wurde das Teilnehmerlimit nun auf 2.000 erhöht. Den Höhepunkt stellt dann der 19. iWelt-Marathon am 26. Mai dar. In dessen Rahmen finden auch der Halbmarathon, der 10-km-Lauf und die Marathonstaffel ihren Platz.

Speziell für die Staffel sehen die Würzburger Marathonmacher noch Wachstumspotenzial und haben für dieses Unterfangen nun kompetente Unterstützung gefunden. Rainer Moll, Gründungsmitglied des Marathonvereins und Lehrer am Würzburger Röntgen-Gymnasium, hat in den vergangenen Jahren bereits Schülerstaffeln für den Marathon angemeldet und will nun seine Kollegen davon überzeugen, es ihm gleich zu tun. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der elften Jahrgangsstufe möchte er eine Art regionalen Schüler-Wettkampf organisieren. „Ich habe bei meinen Schülerinnen und Schülern eine große Begeisterung erlebt und bin überzeugt, dass dies an anderen Schulen genauso sein wird“, ist Moll überzeugt.