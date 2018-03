iWelt-Firmenlauf: schon über 1.000 Anmeldungen

Der Firmenlauf im Rahmen des iWelt-Marathons Würzburg entwickelt sich zum Teilnehmermagnet: Gut sechs Wochen, bevor am 9. Mai in Eibelstadt der Startschuss fällt, sind schon über 1.000 Sportlerinnen und Sportler für den iWelt-Firmenlauf registriert.

Unternehmen und Einzelstarter, die ebenfalls die attraktive Sechs-Kilometer-Strecke am Main und durch das Zentrum Eibelstadts in Angriff nehmen wollen, sollten sich schnell anmelden. Denn täglich kommen weitere Firmengruppen hinzu, sodass das Teilnehmerlimit von 1.800 Startern bald erreicht sein dürfte.

Die Teilnahme am professionell organisierten Lauf für jedermann lohnt sich schon wegen der stimmungsvollen Atmosphäre: Erstmals findet während des Laufs am Eibelstädter Marktplatz ein Streckenfest statt. Für Stimmung im Start- und Ziel-Bereich auf dem iWelt-Firmengelände sorgen Streckensprecher, DJ und nicht zuletzt die Classic-Rockband Hard Touch. Für Speis und Trank sorgt in bewährter Form das Catering-Team des FC Eibelstadt, erstmals grillt außerdem Albrecht’s Grill- und Spanferkelschmiede Spanferkel im Food Truck.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.wuerzburg-marathon.de in der Rubrik Firmenlauf 2018.