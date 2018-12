iWelt-Marathon mit neuer Messe „Sport + Vital“

Am 31.12. endet die günstigste Anmeldephase für den Würzburg-Marathon

Im Mai 2019 feiert die Messe „Sport + Vital“ im Rahmen des iWelt-Marathons ihre Premiere. Am Wochenende 25./26. Mai – also dann, wenn auch der 19.iWelt-Marathon Würzburg stattfindet – präsentieren Aussteller aus den Bereichen Wellness, Lifestyle, Ernährung, Gesundheit, Fitness und Entspannung ihre Produkte und Dienstleistungen im Congress Centrum Würzburg (CCW). Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos.

Natürlich gab es auch in den vergangenen Jahren bereits Messen im Rahmen des Marathons. Aber mit dem neuen Namen „Sport + Vital“ ist auch ein neues Konzept verbunden. „Wir wollen unseren bisher rund 10.000 Besuchern zusätzliche Angebote bieten, die über den klassischen Marathonbereich hinausgehen, und gleichzeitig neue Zielgruppen ansprechen. Schließlich gehen Themen wie Wellness, Gesundheit und Ernährung jeden etwas an“, erklärt Organisationsleiter Günter Herrmann.

Wer bei der Sport + Vital 2019 in Würzburg als Aussteller mit dabei sein will, erhält per Mail an messemanagement@wuerzburg-marathon.de weitere Auskünfte. Auch auf der Website www.wuerzburg-marathon.de gibt es unter der Rubrik Service Informationen zur Messe.

Der Besuch der Homepage des iWelt-Marathons lohnt sich aktuell aber auch für Läuferinnen und Läufer ganz besonders. Den nur noch bis zum 31.12. sind dort Anmeldungen zum günstigsten Frühbuchertarif möglich. Der Marathon kostet 53 Euro, der Halbmarathon 42 Euro und die Marathonstaffel 120 Euro. Im neuen Jahr sind Preisaufschläge fällig.