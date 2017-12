iWelt-Marathon Würzburg bietet Gutscheine zum Verschenken an – Voranmeldung bis 31.12.17

Geschenk für Läufer: Gutschein für die Teilnahme am iWelt-Marathon Würzburg

Was soll man einem begeisterten Läufer zu Weihnachten schenken? Der iwelt-Marathon hat da einen Tipp: einen Gutschein zur Teilnahme am 18. iWelt-Marathon Würzburg am 13. Mai 2018. Es sind sowohl Gutscheine über einen bestimmten Betrag als auch zur Teilnahme über eine bestimmte Distanz möglich.

Die Abwicklung ist ganz einfach: Eine Mail an info@wuerzburg-marathon.de senden und darin den Namen der beschenkten Person, die gewünschte Disziplin und die Bankverbindung des Schenkenden angeben. Der Gutschein kommt dann als pdf-Dokument inklusive einem persönlichen Code zur kostenlosen Anmeldung. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, selbstverständlich gelten die regulären Startgebühren.

Übrigens: Auch für alle, die sich selbst anmelden wollen, ist Weihnachten ein guter Termin. Denn nur noch bis zum 31.12. gelten die günstigsten Teilnahmegebühren. Im neuen Jahr sind Preisaufschläge fällig.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der neu gestalteten Webseite www.wuerzburg-marathon.de