iWelt-Marathon Würzburg: Laufkurs für Anfänger startet im März

Zum Jahreswechsel haben sich viele Menschen vorgenommen, etwas Gutes für ihren Körper und ihren Geist zu tun. Passend zu den wieder länger werdenden Tagen bietet sich dafür Bewegung an der frischen Luft ideal an. Was liegt also näher, als mit dem Laufen zu beginnen?

Doch im Alltag droht trotz aller guten Vorsätze der innere Schweinehund. Außerdem will man beim Einstieg in ein neues Hobby nichts verkehrt machen. Gegen beide Gefahren bietet ein Laufkurs unter professioneller Anleitung Abhilfe, wie ihn der Stadtmarathon Würzburg e.V. ab März anbietet.

Am Laufkurs für Anfänger können Menschen jeden Alters teilnehmen, egal über welchen Fitnessstand sie verfügen. Einzige Voraussetzung ist ein vorheriger Check bei Hausarzt, um gesundheitliche Bedenken auszuschließen. Die Teilnehmer erlernen Schritt für Schritt den langsamen Dauerlauf. Das Training in einem Wechsel von Gehen und Laufen wird von Woche zu Woche gesteigert. Nach zehn Wochen sollten alle in der Lage sein, rund 30 Minuten ununterbrochen langsam zu laufen.

Das Training beginnt am 3. März 2018 und findet zweimal wöchentlich statt, immer montags und mittwochs um 17 Uhr. Treffpunkt ist an der Feggrube in der Würzburger Sanderau. Die Teilnahmegebühr beträgt insgesamt 40 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es entweder bei der Kursleiterin, Lauftherapeutin (dgvt) Petra Müller, per Mail an p.mueller@wuerzburg-marathon.de oder bei der Firma Laufstil in der Sanderstraße, Tel. 0931/2072063.