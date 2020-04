IWM Autohaus verlängert als Sponsor der Würzburger Kickers

KLARES BEKENNTNIS: IWM VERLÄNGERT SEINE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ROTHOSEN!

Unser Premium-Plus Sponsor IWM Autohaus GmbH setzt in dieser schwierigen Zeit ein starkes Zeichen des Zusammenhalts und verlängert seinen Vertrag mit dem FC Würzburger Kickers. Wir haben bei IWM-Geschäftsführer Wolfgang Latussek nachgefragt, was die Zusammenarbeit mit den Rothosen so besonders macht und warum es wichtig ist, gerade jetzt voranzugehen und klare Bekenntnisse abzugeben:

Herr Latussek, warum ist es Ihnen wichtig, gerade in diesen schwierigen Zeiten mit der Vertragsverlängerung ein klares Zeichen zu setzen?

Wolfgang Latussek: „Es ist uns besonders wichtig, zu diesem frühen Zeitpunkt ein klares Signal zu geben, dass es ein Leben nach der Corona-Krise gibt. Hier ist uns besonders wichtig, jetzt die Solidarität zu unseren Geschäftspartnern zu dokumentieren und ein Zeichen zu setzen, dass wir auch nach Corona hochklassigen Fußball in Würzburg sehen wollen. Die Würzburger Kickers sind ein toller Verein und haben einen enormen Einsatz auch für den Breitensport geleistet. Gerade jetzt gilt es, zusammenzustehen!“

Was zeichnet für Sie die Partnerschaft mit unseren Kickers aus?

Wolfgang Latussek: „Die Partnerschaft zu den Rothosen pflegen wir seit dem 3×3-Projekt, wir haben eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Alle mündlichen Vereinbarungen wurden zu 100 % eingehalten, so wie es sich unter Geschäftspartner gehört!“

Wie gehen Sie als Unternehmen mit der Corona-Krise um?

Wolfgang Latussek: „Während der Corona-Krise haben wir sofort eine Hilfsaktion „DANK an Corona-Helfer“ gestartet. Hier unterstützen wir Pflegerinnen und Pfleger in von Corona betroffenen Altenheimen. Diese Unterstützung kommt direkt bei den Pflegeteams an und soll eine Wertschätzung für ihre aufopferungsvolle Arbeit sein. Darüber hinaus ist unser Betrieb systemrelevant, da wir Rettungsfahrzeuge, die Bundeswehr, das technische Hilfswerk, die Post und sonstige Unternehmen als Kunden haben und dadurch unsere Werkstätten von Montag um 7:30 Uhr bis Freitag um 18:00 Uhr und samstags von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet haben. Der Verkauf aller Produkte (LKW und PKW) läuft online bzw. per Telefon normal weiter. Die Verkaufsabteilungen sind täglich besetzt. Wir haben weitere neue Ware aller Produkte geordert und können im Moment alles sofort vom Lager liefern.“

(Quelle: Presse-Mitteilung der Würzburger Kickers)