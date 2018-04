Jahresbilanz des Hauptzollamts Schweinfurt

Am 26. Mai ist es 200 Jahre her, dass König Max von Bayern eine neue …

Wir feiern Bayern – Festakt im berufliche Schulzentrum Alfons Goppel Am 26. Mai ist es 200 Jahre her, dass König Max von Bayern eine neue …

Wir feiern Bayern – Festakt im berufliche Schulzentrum Alfons Goppel Am 26. Mai ist es 200 Jahre her, dass König Max von Bayern eine neue …

Was wäre Unterfranken ohne seine Natur? – Schutzgebiete und ihr Zweck Sie helfen gefährdete oder typische Lebensräume und Arten zu erhalten: Die …

Was wäre Unterfranken ohne seine Natur? – Schutzgebiete und ihr Zweck Sie helfen gefährdete oder typische Lebensräume und Arten zu erhalten: Die …

Die GRÜNEN im Stadtrat würden gerne privaten und öffentlichen Baumbestand in …

Wie viel Bäume stehen in Schweinfurt? – GRÜNE wollen Schweinfurter Baumbestand dokumentieren Die GRÜNEN im Stadtrat würden gerne privaten und öffentlichen Baumbestand in …

Wie viel Bäume stehen in Schweinfurt? – GRÜNE wollen Schweinfurter Baumbestand dokumentieren Die GRÜNEN im Stadtrat würden gerne privaten und öffentlichen Baumbestand in …