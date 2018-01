Jugend-Basketball-Bundesliga: Würzburg holt 2. Saisonsieg

Würzburger U16 mit starker zweiter Halbzeit gegen Bonn/Rhöndorf

Endlich der zweite Sieg in der JBBL-Hauptrunde für die s.Oliver Würzburg Akademie: Dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit holte das Team von Trainer Sepehr Tarrah einen auch in der Höhe verdienten 76:63-Heimerfolg gegen Team Bonn/Rhöndorf. Top-Scorer war Spielmacher Julius Böhmer, der 29 Punkte erzielte und 8 Korbvorlagen verteilte.

Dabei sah es in der ersten Halbzeit noch nicht so aus, als könnten die Unterfranken sich bei den Rheinländern für die Niederlage im Hinspiel revanchieren: In der Verteidigung fehlte über weite Strecken die nötige Aggressivität, um die Gäste am Punkten zu hindern. Das änderte sich mit Beginn der zweiten zwanzig Minuten – Tarrahs Halbzeit-Ansprache zeigte Wirkung: Ganze 19 Zähler gelangen den Gästen nach dem Seitenwechsel. Bereits nach dem dritten Viertel (58:54) hatten die Hausherren die Partie gedreht, machten aber im gleichen Stil weiter und sicherten sich mit einem 13-Punkte-Heimsieg auch noch deutlich den direkten Vergleich.

„Wir haben in der ersten Halbzeit erst einmal da weiter gemacht, wo wir die Woche davor in Gießen aufgehört haben. Ich bin der Kabine relativ ruhig geblieben, habe die Jungs aber sehr deutlich an das erinnert, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit sind wird dann mit der richtigen Einstellung rausgekommen und haben bis zum Schluss weniger als 20 Punkte zugelassen“, sagte Tarrah: „Der Schlüssel für die Wende war unsere Defensivleistung und die daraus resultierenden Schnellangriffe.“

Die Leistung der zweiten Halbzeit möchte der JBBL-Coach beim nächsten Heimspiel am 4. Februar um 12:30 Uhr gegen den ASC Theresianum Mainz über vierzig Minuten sehen: Die vom letztjährigen Würzburger Nachwuchstrainer Wolfgang Ortmann betreuten Mainzer haben ihren bisher einzigen Hauptrundensieg im Hinspiel gegen die Unterfranken gefeiert. „Mit ihnen haben wir definitiv eine noch größere Rechnung offen als mit Bonn“, so Tarrah.

s.Oliver Würzburg Akademie – Team Bonn/Rhöndorf 76:63 (15:18, 19:26, 24:10, 18:9)

Für Würzburg spielten:

Julius Böhmer 29 Punkte/4 Dreier (8 Assists/3 Steals), Ben Bredenbröcker 13 (9 Rebounds), Yannick Mergler 11 (6 Rebounds), Lovis Erche 8, Lukas Roth 7/1, Paul Retvalvi 6 (5 Assists), Maximilian Gärtner 2, David Gerhard, Ludwig Roth, Steven Schalme.