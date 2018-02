Julian Bötsch kehrt zum HSC Bad Neustadt zurück

Im Duell gegen den Altmeister TV Großwallstadt im Februar saß er schon auf der Tribüne. Ab

Sommer tauscht er die Rolle des Zuschauers mit der des aktiven Spielers auf dem Feld der

Bürgermeister-Goebels-Halle. Julian Bötsch kehrt zurück zum HSC Bad Neustadt. Der

Vertrag mit dem Kreisläufer ist bereits unterschrieben, sehr zur Freude auch von Dieter

Schulz, HSC-Vorsitzender und Geschäftsführer der Spiel-GmbH & Co. KG. : „Julian ist ein

sicherer und körperlich gut ausgebildeter Spieler im Angriff, der daneben nicht nur in der

Abwehr über hohe Führungsqualitäten verfügt. Er passt hervorragend in unsere Altersstruktur“.

Bereits lange in der Jugendzeit streifte sich der heute 29-Jährige das HSC-Trikot über. Nach

der Rückkehr für drei Jahre zu seinem Heimatverein DJK Nüdlingen und einem einjährigen

Intermezzo in Gerolzhofen verbrachte Bötsch danach eine äußerst erfolgreiche Zeit bei den

Rimparer Wölfen. Nach fast 300 Spielen für das „Wolfsrudel“ und etlichen Toren auch in der

2. Liga als Abwehrchef verkündete er zum Ende der vergangenen Saison seinen Abschied aus

Rimpar. Der Kfz-Mechatroniker will aufgrund seines neuen Jobs bei ZF-Sachs in Schweinfurt

mit einer 40-Stunden-Woche etwas kürzer treten. Nach dem aktuellen Engagement beim

ambitionierten Landesligisten Hätzfelder Bullen steht bald also die Rückkehr an die Saale an.

„Der Wunsch einer Verpflichtung von Julian Bötsch entstand von mir im Rahmen der Feierlichkeiten

zum 40. Geburtstag des Vereins im vergangenen Sommer“, erklärt Schulz. Dort

beackerte der Nüdlinger im Trikot der HSC All-Stars bereits den Kreis und stand seinen Mann

in der Abwehr.

Der HSC und auch Bötsch selbst freuen sich über die neue Zusammenarbeit ab Sommer, wie

er im Gespräch mit dem HSC-Vorsitzenden mitteilte: „Julian ist absolut von der Aufgabe

angetan und wird sich voll einbringen“, so Schulz abschließend.