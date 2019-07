Felix von Zobel von den Freien Wählern will Würzburger Landrat werden. Der amtierende Landrat Eberhard Nuß hört nach 12 Jahren im Amt auf. Bei der Kommunalwahl 2020 will sich neben von Zobel auch Kürnachs Bürgermeister Thomas Eberth um den Posten bewerben. Die Kommunalwahl findet am Sonntag den 15. März 2020 statt.