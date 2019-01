Kapitän Sebastian Schuppan verlängert bei den Würzburger Kickers

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist jetzt offiziell: Sebastian Schuppan hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Würzburger Kickers bis zum 30.06.2020 verlängert – mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Der 32-Jährige, der vor dieser Runde das Kapitänsamt bei den Rothosen übernommen hat, setzt damit vor dem Start der Rest-Rückrunde ein klares Zeichen. Mit 164 Zweitliga- und 129 Drittliga-Einsätzen ist Schuppan der erfahrenste Spieler im Kickers-Kader.

Dauerbrenner und Führungsfigur

In der aktuellen Saison stand der Abwehrspieler bis dato in allen 20 Drittliga-Partien über die volle Distanz auf dem Feld – lediglich eine Gelbsperre sorgt dafür, dass der Routinier, der vor seiner Zeit am Dallenberg unter anderem bei der SG Dynamo Dresden und dem DSC Arminia Bielefeld unter Vertrag stand, beim Auswärtsspiel in Duisburg gegen den KFC Uerdingen zuschauen muss.

„Die Vertragsverlängerung des Kapitäns stand in unserer Kaderplanung natürlich ganz oben auf dem Zettel“, sagt Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer: „Wir freuen uns, dass Sebastian sich frühzeitig ausdrücklich zu unseren Rothosen bekannt hat. Er ist sowohl auf als auch außerhalb des Platzes eine Person mit einer starken Meinung und einer, zu dem die jungen Spieler stets aufschauen.“

„Sebastian ist als absoluter Führungsspieler eine nicht wegzudenkende Säule unseres Teams“, sagt FWK-Cheftrainer Michael Schiele: „Er geht jederzeit voran, spricht auch intern eine deutliche Sprache und hat einen sehr guten Zugang zu den Spielern. “

„Ich habe mich nullkommanull mit anderen Vereinen beschäftigt. Wir fühlen uns als Familie hier in Würzburg sehr wohl, was unter anderem auch am familiären Umgang bei den Kickers liegt“, erklärt Rothosen-Kapitän Sebastian Schuppan: „Es steckt viel Potenzial in diesem Verein, das wir mit großer Hingabe gemeinsam voll ausschöpfen wollen.“