Kapselverletzung bei Kickers-Kapitän Arne Feick diagnostiziert

Nach Feicks Verletzung und Lotričs Anschlusstreffer: Kickers unterliegen in Heidenheim Der FC Würzburger Kickers hat zum Auftakt des 7. Zweitliga-Spieltags mit 1:4 …

Würzburger Kickers wollen in Heidenheim erneut ersten Zweitligasieg holen 7. Spieltag: Mit guten Erinnerungen an die Brenz Am Freitagabend um 18:30 Uhr …