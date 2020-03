Katastrophenfall in Bayern – vereinfachter Zugang zu Grundsicherung

In der vergangenen Woche hatten wir bereits über die Wichtigkeit von …

Nachdem Ministerpräsident Markus Söder bereits am Freitag bayernweite …

Ministerpräsident Markus Söder hat für die Bevölkerung in ganz Bayern …

Polizei Unterfranken – hohes Maß an Sicherheit weiterhin gewährleistet Die Coronakrise stellt auch die unterfränkische Polizei vor neue …

Das Gesundheitsamt bestätigt 16 weitere und damit insgesamt 112 Coronafälle in …

