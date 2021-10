Keine Masken, kein Abstandsgebot: „3Gplus“ beim Heimspiel von s.Oliver Würzburg gegen Oldenburg

„3G PLUS“ BEREITS BEIM HEIMSPIEL AM FREITAG

GEGEN OLDENBURG

Die Masken dürfen fallen, das Abstandsgebot gilt nicht mehr: Bereits beim easyCredit BBL-Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg an diesem Freitag setzt s.Oliver Würzburg die von der Bayerischen Staatsregierung am Montag für Veranstaltungen beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen um. Die neuen Regelungen treten am heutigen Mittwoch in Kraft und erlauben bei Anwendung von „3G Plus“ Heimspiele ohne Maskenpflicht sowie den Ausschank von Alkohol in der s.Oliver Arena.

„Das ist genau das, was wir schon vor Saisonstart zusammen mit den Rimparer Wölfen bei den Behörden beantragt haben. Deswegen sind wir darauf vorbereitet und setzen 3G Plus schon bei unserem Heimspiel am Freitag kurzfristig um“, sagt s.Oliver Würzburg Geschäftsführer Steffen Liebler.

Wie in der Disko: Kein Abstandsgebot und keine Maskenpflicht bei „3G Plus“