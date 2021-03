AUSWÄRTSSPIEL IN HANNOVER NEU ANGESETZT UND HEIMSPIEL GEGEN DEN FCN VERLEGT

Nachholspiel neu angesetzt und eine weitere Änderung im Spielplan: Das am vergangenen Wochenende abgesetzte Match des FC Würzburger Kickers bei Hannover 96 findet nun am Donnerstag, 8. April, um 18:30 Uhr statt. Drei Tage, am Sonntag, 11. April, später treffen die Rothosen um 13:30 Uhr in der FLYERALARM Arena auf den 1. FC Nürnberg. Die Partie gegen den FCN war ursprünglich am Freitag, 9. April, um 18:30 Uhr, geplant.