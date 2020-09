Kickers-Testspiel in der Länderspielpause bei Eintracht Frankfurt

In der Länderspielpause wird sich der FC Würzburger Kickers mit einem Erstligisten messen: Am Freitag, 9. Oktober, 14:00 Uhr, treffen die Rothosen auswärts unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Deutsche Bank Park auf die Frankfurter Eintracht.

Dieses Match, das EintrachtTV live übertragen wird, findet damit zwischen dem Heimspiel-Doppelpack in der 2. Bundesliga statt: Am Sonntag, 4. Oktober, empfangen die Rothosen ab 13:30 Uhr die SpVgg Greuther Fürth, exakt zwei Wochen später kommt Holstein Kiel in die FLYERALARM Arena.