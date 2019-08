Kickers-Tore werden künftig mit Baumpflanzungen im Spessart belohnt

Kooperation mit der memo AG: Pro FWK-Treffer werden zwei neue Bäume gepflanzt

In Kooperation mit der memo AG startet der FC Würzburger Kickers eine besondere Aktion: Für jedes Tor, das die Rothosen in dieser Drittliga-Saison erzielen, lassen sowohl die Kickers als auch der VIP-Plus-Sponsor aus Greußenheim einen Baum im Spessart pflanzen. Durchgeführt wird die Bepflanzung vom Bergwaldprojekt e.V.

Ziel dieser Aktion sind der Schutz, der Erhalt und die Pflege naturnaher Bergwälder der Mittelgebirge und der Alpen, die nicht nur wichtig für das Klima sind, sondern auch wertvoller Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten.

Die memo AG sitzt mit 128 Mitarbeitern in Greußenheim im Landkreis Würzburg. Seit über 25 Jahren bietet der Versandhändler umweltverträgliche und faire Alltagsprodukte für das Büro und für zu Hause an. Für das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen hört Nachhaltigkeit jedoch nicht beim Sortiment auf, sondern wird in allen Bereichen umgesetzt. So erhalten Kunden der memo AG in Würzburg seit Kurzem ihre Bestellung noch am gleichen Tag emissions- und lärmfrei mit Elektrolastenrädern.

Bild: Silvia Gralla