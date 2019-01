Kinder in Würzburger Straßenbahn belästigt

Am Dienstagabend soll ein 29-Jähriger zwei Kinder in einer Straßenbahn sexuell belästigt haben. Kurz nach 18.30 Uhr befanden sich zwei 12 und 13 Jahre alte Kinder gemeinsam mit dem Mann in einer Straßenbahn in der Zellerau, als der Mann die beiden mit Bildern von sich selbst und durch Ansprache sexuell belästigte. Die Mädchen reagierten vollkommen richtig und wendeten sich an den Straßenbahnfahrer. Der verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte an einer Haltestelle allerdings türmen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte auf der Friedensbrücke dann zur Festnahme des Mannes aus Norddeutschland. Die Polizei Beamten brachten den 29-Jährigen zur Wache. Gegen ihn lagen bereits zwei offene Haftbefehle vor, unter anderem wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert