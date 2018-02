Kitzingen – Durch Überholer abgedrängt

KITZINGEN – Am Sonntag früh, 04.02.2018, gg. 08:00 h, befuhr eine 24jährige mit ihrem Pkw Smart die Staatsstraße von Kitzingen in Richtung Schwarzach. Im Klosterforst kamen ihr zwei Pkw entgegen. Als der hintere Pkw überholte und auf ihrer Fahrbahn war, musste sie nach rechts in den Graben ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie prallte in die Büsche neben der Fahrbahn. Die Frau erlitt Prellungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden (ca. 6.000 EUR).

Die entgegenkommenden Fahrzeuge fuhren beide in Richtung Kitzingen weiter.

Bei dem überholenden Pkw handelte es sich um einen bordeaux-roten größeren Pkw. Dieser gab beim Überholen sogar noch Lichthupe. Bei dem überholten Fahrzeug handelte es sich um ein kleineres dunkles Fahrzeug.