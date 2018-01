Klare Ziele – Neujahrsempfang der Schweinfurt Stadt- und Kreis-CSU

Der CSU-Kreisverband Schweinfurt-Land und der CSU-Ortsverband Grettstadt luden am Sonntag zum Neujahrsempfang. Gastredner Thomas Kreuzer, Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag sprach über seine Eindrücke der Sondierungsgesprächen in Berlin. Auch die Flüchtlingspolitik nahm in seiner Rede eine große Rolle ein.