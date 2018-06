Klassenerhalt geschafft – FC Sand bleibt Bayernligist

Mit 2:2 endete das Hinspiel in der Abstiegs-Relegation zwischen dem FC Sand …

Vor dem Rückspiel in der Relegation – FC Sand kann sich leicht im Vorteil sehen Mit 2:2 endete das Hinspiel in der Abstiegs-Relegation zwischen dem FC Sand …

Relegation zur Bayernliga – FC Sand atmet spät auf Um den Klassenerhalt in der Fußball Bayernliga ging es am gestrigen …

