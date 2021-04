Kollision zwischen Schulbus und Pkw in der Mainaustraße – Sechs Verletzte

Schulbus kippt nach Kollision um

Am Mittwochnachmittag hat sich gegen 16:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Mainaustraße in Verlängerung zur Brücke der Deutschen Einheit in Würzburg ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Dort waren ein Pkw und ein Kleinbus, der Schulkinder beförderte, kollidiert. Der Kleinbus kippte durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite, der Pkw kam auf dem Gehsteig zum Stehen. Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt, die vor Ort erstversorgt und dann in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der Unfallhergang ist noch unklar und nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bild: News5/Höfig