Kolodziej übernimmt – HSC Bad Neustadt fährt mit neuem Trainer nach Baunatal

Der HSC Bad Neustadt ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Christoph Kolodziej übernimmt vorerst bis zum Saisonende den Posten von Margots Valkovskis. Der 61jährige ist solange von seinem derzeitigen Arbeitgeber freistellt. Kolodziej war zuletzt als Landestrainer beim Bayerischen Handballverband angestellt. Am Wochenende steht der Trainer, der auch eine A-Lizenz besitzt, beim Auswärtsspiel in Baunatal an der Seitenlinie.