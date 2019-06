In Teilheim im Landkreis Würzburg stellte die Verkehrspolizei Würzburg am Donnerstagvormittag bei einem BMW mit Augsburger Kennzeichen 1,1 Kilogramm Marihuana und 300 Gramm Kokain sicher. Noch am selben Tag durchsuchten die Beamten die Wohnung des 26-jährigen, dabei entdeckten sie rund 100 Gramm Haschisch. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.