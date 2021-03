Kostenlose Schnelltests – Hier können Sie sich testen lassen!

Ab heute – Montag, 8. März – kann jeder Bürger in Deutschland ein Mal in der Woche einen kostenlosen Schnelltest machen. Die Antigen-Schnelltests sollen unter anderem in Apotheken und Hausarztpraxen von geschultem Personal durchgeführt werden.

Wo kann ich in Unterfranken einen Schnelltest machen?

Stadt & Landkreis Würzburg:

Kürnachtalhalle (Würzburg)

TVO-Halle (Ochsenfurt)

Willi-Sauer-Halle (Bergtheim)

Schulturnhalle (Waldbrunn)

Bavaria Apotheke (Höchberg) – ab Mittwoch, 10. März

Stadt & Landkreis Schweinfurt:

Kundencenter der Stadtwerke am Roßmarkt (Schweinfurt)

Rotkreuzhaus (Schweinfurt)

Stadt & Landkreis Aschaffenburg:

Apotheke im Elisenpalais (Aschaffenburg)

Landkreis Kitzingen:

Adler Apotheke (Marktbreit)

Apotheke im E-Center (Kitzingen)

Franconia Apotheke (Wiesentheid)

Marienapotheke (Wiesentheid)

Marktstefter Apotheke (Marktsteft)

Apotheke am Markt (Schwarzach am Main)

Corona-Testzentrum (Albertshofen) – ab Mittwoch, 10. März

Landkreis Main-Spessart:

Marien-Apotheke (Lohr am Main)

Landkreis Bad Kissingen:

Marbach Apotheke (Bad Kissingen)

Landkreis Rhön-Grabfeld:

Landkreis Haßberge:

Turnhalle an der Grundschule (Ebern)

Volkshochschule (Haßfurt)

Grundschule (Maroldweisach)

Stadthalle (Eltmann)

Haus des Gastes (Hofheim)

Landkreis Miltenberg: