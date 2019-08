Am Sonntagmorgen kam ein 60-jähriger Kradfahrer im Landkreis Aschaffenburg auf der Strecke zwischen Hörstein und Hohl auf einem Reparaturbitumenstreifen ins Rutschen. Er prallte mit seinem Krad gegen die linke Leitplanke. Seine Mitfahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen an der linken Schulter zu und begab sich in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von 300€ an dem Motorrad.