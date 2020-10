KRE Group bleibt weitere 5 Jahre Top-Sponsor der Würzburger Kickers

DIE KRE GROUP BLEIBT TOP-SPONSOR BEIM FC WÜRZBURGER KICKERS UND NAMENSGEBER FÜR DEN KRE SPORTPARK

Für Lars Krakat, Unternehmensinhaber der KRE Group, ist das Engagement beim FC Würzburger Kickers eine Herzensangelegenheit – schließlich spielte er mit großer Leidenschaft selbst bei den Rothosen. Als defensiver Mittelfeldspieler agierte er in den späten 1980er Jahren erfolgreich in der A- und B- Jugend und erinnert sich auch heute noch mit Freude an seine schönsten Fußballerjahre.

Die Werte und Tugenden einer erfolgreichen Mannschaft praktiziert er auch in seinem Unternehmen, denn „Vertrauen, Leidenschaft, Kompetenz und Teamspirit werden bei uns groß geschrieben“, so Lars Krakat.

Bereits seit 2014 ist die KRE Group stolzer Partner der Würzburger Kickers. Insbesondere als Namensgeber des „KRE Sportparks“ auf der Sieboldshöhe möchte Lars Krakat den Kickers für ihr exzellentes Nachwuchsprogramm „etwas zurückgeben“ – für ihn eine Frage der Ehre. Genauso wie sein Engagement als Aufsichtsratsmitglied beim FC Würzburger Kickers e.V.

Ligaunabhängige Verlängerung

Die KRE Group und der FC Würzburger Kickers haben sich bereits im April 2020 ligaunabhängig auf eine Verlängerung des Top-Sponsor-Vertrages um fünf weitere Jahre verständigt – inklusive der Namensrechte für den „KRE Sportpark“.

Die KRE Group mit Sitz in Bamberg beschäftigt über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das mittelständische Immobilienunternehmen wurde 2005 gegründet und ist auf innovative Projektentwicklung mit maßgeschneidertem Mietermix in Top-City-Lagen sowie auf Handelsimmobilien für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert.

Mit maßgeschneiderten Konzepten in den Bereichen Portfolio-, Asset- und Projektmanagement arbeitet die KRE Group erfolgreich mit Family Offices und institutionellen Investoren zusammen. Mit der Fokussierung auf krisensichere Branchen mit namhaften Mietern erwirtschaftet die KRE Group seit Jahren überdurchschnittliche Renditen gemäß dem Leitmotiv des Unternehmens – Unsere Immobilien KREieren Zukunft.