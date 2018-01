Landesliga-Tabellenführer TSV Abtswind testet gegen fünf Bayernligisten

Ab 18. Januar ist die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit vorbei. Dann wird beim Fußball-Landesligisten TSV Abtswind nach eineinhalb Monaten Pause wieder trainiert. Für die Mannschaft von Trainer Petr Skarabela beginnt die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison. Sieben Wochen lang bittet der Ex-Profi seine Schützlinge bis zu vier Mal in der Woche auf den Platz. Mehrere Testspiele, allesamt auswärts, stehen zusätzlich auf dem Programm, ehe am 10. März das erste Meisterschaftsspiel nach der Winterpause angepfiffen wird.

„Wir wollen den ersten Tabellenplatz bis zum Saisonende verteidigen und in die Bayernliga aufsteigen“, sagt Skarabela. „Um unser Ziel in den verbleibenden elf Ligaspielen zu erreichen, werden wir uns in den sieben Wochen intensiv vorbereiten.“ Dass für den 50-Jährigen in nächster Zeit die Fitness seiner Akteure an erster Stelle steht, liegt nicht zuletzt an den eigenen Erfahrungen als Profi des Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. „Die Wintervorbereitung ist die wichtigste Phase der Saison“, stellt Skarabela fest. „Das Training wird in die Beine gehen, doch davon werden wir in der Rückrunde zehren.“ Um unabhängig von winterlichen Wettereinflüssen trainieren zu können, werden mehrere Einheiten auf dem Kunstrasen in Estenfeld vor den Toren Würzburgs stattfinden.

Daneben absolviert der TSV Abtswind sechs Testspiele, fünf davon gegen die Bayernligisten FC Würzburger Kickers II, TSV Großbardorf, FC Sand, DJK Don Bosco Bamberg und Würzburger FV. „In diesen Spielen werden wir richtig gefordert. Dann wissen wir, wo unser Niveau liegt“, sagt Petr Skarabela. „Wir wollen sehen, ob wir es mit gestandenen Mannschaften aus der Bayernliga aufnehmen können.“ Ein weiterer Gegner in der Vorbereitung ist der Bezirksligist FC Eintracht Bamberg. Der TSV Abtswind überwintert an der Tabellenspitze mit neun Punkten Vorsprung auf den Zweiten ASV Vach, der ein Spiel weniger bestritten hat. Erster Gegner zum Wiederbeginn in der Landesliga ist am 10. März der SV Alemannia Haibach.

Winterfahrplan der Landesliga-Mannschaft

Donnerstag, 18. Januar, 18:30 Uhr: Trainingsauftakt in Abtswind

Samstag, 27. Januar, 14 Uhr: FC Würzburger Kickers II (Bayernliga) – TSV Abtswind

Sonntag, 4. Februar, 11 Uhr, in Estenfeld: TSV Abtswind – TSV Großbardorf (Bayernliga)

Samstag, 10. Februar, 14 Uhr: FC Sand (Bayernliga) – TSV Abtswind

Sonntag, 18. Februar, 14 Uhr: DJK Don Bosco Bamberg (Bayernliga) – TSV Abtswind

Samstag, 24. Februar, 13:30 Uhr: FC Eintracht Bamberg (Bezirksliga) – TSV Abtswind

Samstag, 3. März, 15 Uhr: Würzburger FV (Bayernliga) – TSV Abtswind

Samstag, 10. März, 15 Uhr: Landesliga-Auftakt TSV Abtswind – SV Alemannia Haibach

Kurzfristige Änderungen möglich. Der stets aktuelle Winterfahrplan ist abrufbar unter:http://www.tsv-abtswind.de/fahrplan-durch-den-winter/