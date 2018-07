Landesstiftung fördert Projekte im Landkreis Würzburg

Der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung hat in seiner Sitzung über Förderanträge aus ganz Bayern entschieden. Im Landkreis Würzburg werden vier Projekte mit insgesamt 51.800 Euro unterstützt.

Die katholische Kirchenstiftung Böttigheim erhält für die Innenrenovierung der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro. Für die Sanierung eines Anwesens in der Mainuferstraße in Zell am Main wurden 15.000 Euro bewilligt. In Ochsenfurt wird die Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung eines Anwesens mit 13.700 Euro gefördert. In die Sanierung des Dachs, der Rauchkamine, von Sandsteinsäulen sowie des Putzes eines Anwesens in Uettingen fließen 3.100 Euro.

Der SPD-Landestagsabgeordnete Volkmar Halbleib wünscht sich noch mehr Anträge von Kommunen, Privateigentümern und Einrichtungen aus dem Landkreis: „Es lohnt sich wirklich. Dann können in Zukunft hoffentlich noch mehr Projekte aus unserer Region von den Stiftungsgeldern profitieren.“

Anträge können formlos gestellt werden. Antragsformulare und Förderrichtlinien zum Herunterladen gibt es auf der Homepage der Landesstiftung: www.landesstiftung.bayern.de