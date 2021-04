Langjährige Partnerschaft mit s.Oliver Würzburg verlängert

Aus acht Jahren vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Kanzlei Bendel & Partner Rechtsanwälte mbB werden mindestens zehn Jahre: Die Spezialisten für umfassende Rechtsberatung mit Sitz im Herzen von Würzburg haben ihren Vertrag als Top Sponsor und offizieller „Legal Partner“ von s.Oliver Würzburg bis 2023 verlängert.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Bendel & Partner Rechtsanwälte mbB die Partnerschaft vorzeitig um zwei Jahre verlängert hat“, sagt s.Oliver Würzburg Geschäftsführer Steffen Liebler: „Die Kanzlei ist mit uns seit unserer wirtschaftlichen und sportlichen Neuausrichtung vor acht Jahren durch Dick und Dünn gegangen. B & P war damals maßgeblich daran beteiligt, dass wir diese schwierige Zeit überstehen und innerhalb eines Jahres in die easyCredit BBL zurückkehren konnten. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre unserer Partnerschaft und auf den persönlichen Kontakt mit Jörg Hofmann und Markus Schädler.“

Die Partnerschaft von s.Oliver Würzburg mit einer der führenden fränkischen Wirtschaftskanzleien geht über die umfassende rechtliche Beratung hinaus: So hat Bendel & Partner in der durch die Corona-Pandemie verkürzten Saison 2019/2020 auf eine Rückerstattung von Sponsorenleistungen verzichtet und den easyCredit Basketball Bundesligisten auch in dieser wirtschaftlich und sportlich schwierigen Situation weiterhin uneingeschränkt unterstützt. Sichtbar wird die Partnerschaft unter anderem auf den Social-Media-Kanälen von s.Oliver Würzburg, wo Bendel & Partner seit dieser Saison nach jedem Spiel die Endergebnis-Grafik präsentiert.

„Durch unsere Begeisterung für den Sport und unseren Einsatz für die Region ist die Partnerschaft mit s.Oliver Würzburg für unsere Kanzlei eine Herzensangelegenheit. Wir freuen uns darauf, unsere seit Jahren bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen. Gerade in der für uns alle herausfordernden Corona-Zeit zeigt sich immer wieder wie wertvoll es ist, verlässliche Partner an seiner Seite zu haben“, betonen Dr. Markus Schädler und Dr. Jörg Hofmann, Partner von Bendel & Partner Rechtsanwälte mbB.

Auf dem Bild von links nach rechts: Dr. Jörg Hofmann, Dr. Markus Schädler (beide Bendel & Partner Rechtsanwälte mbB), s.Oliver Würzburg Geschäftsführer Steffen Liebler und SOW-Kapitän Felix Hoffmann.

Foto: Patrick Wötzel