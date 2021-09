Lastenräder zum Testen – Kostenlos ausprobieren in Karlstadt

Landkreis Main-Spessart investiert in E-Lastenräder

Der Landkreis Main-Spessart hat 22.000 Euro in vier E-Lastenräder investiert, die man sich ab jetzt in Karlstadt ausleihen kann. Interessierte müssen die kostenfreien Lastenräder über eine Internetseite buchen und eine Kaution von 50 Euro hinterlegen, die sie bei Rückgabe des Rads aber wieder erstattet bekommen. Es handelt sich bei den Rädern um verschiedene Modelle – eines sogar mit einer kleinen Kabine für den Transport von Kindern. Es gibt vier Standorte zum Abholen der Lastenräder im Stadtgebiet Karlstadt: das Rathaus, die Stadtbibliothek, der Fahrradladen in der Bodelschwinghstraße und das Autohaus in der Echterstraße. Im Moment kann man die E-Lastenräder kostenfrei für 24 Stunden beanspruchen, eine Erweiterung der Ausleihdauer auf bis zu drei Tage ist allerdings schon in Planung.

Auch in Arnstein & Büchold

In Arnstein und Büchold stellt die Arnsteiner Bürger-Energie zwei verschiedene Räder zur Verfügung. Diese können auf der gleichen Website ausgeliehen werden, wie in Karlstadt – nämlich unter https://lastenrad-main-spessart.de/