Laurin Heinrich sichert sich in Monza wertvolle Punkte im Porsche Carrera Cup Deutschland

Mit einem zweiten und einem sechsten Platz bei den Läufen in Monza stabilisierte der 20jährige Würzburger Laurin Heinrich seinen dritten Platz in der Gesamtwertung des Porsche Carrera Cup Deutschland und hat vor den letzten vier Rennen der Saison noch die Chance auf eine Verbesserung im Gesamtklassement, da noch 100 Punkte zu vergeben sind.

Die beiden nächsten Rennen finden bereits am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring in der Nähe von Chemnitz im Rahmen des GT Masters statt. Sie werden auf dem YouTube-Kanal des Porsche Carrera Cup Deutschland am Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr live und auf sport1+ zeitversetzt ab 15.40 Uhr übertragen.

Bild: © Porsche Motorsport