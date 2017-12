Ledward Barracks – Hier entsteht der neue Campus

Frauen für Technik – Schnuppertage an der FHWS Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg Schweinfurt bietet …

Frauen für Technik – Schnuppertage an der FHWS Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg Schweinfurt bietet …

FHWS erhält 508.000 Euro an EU-Mitteln Eine halbe Million für die FHWS – die Hochschule Würzburg-Schweinfurt …

FHWS erhält 508.000 Euro an EU-Mitteln Eine halbe Million für die FHWS – die Hochschule Würzburg-Schweinfurt …

Was war die erste Maßnahme, die die Schweinfurterinnen und Schweinfurter von …

28 Millionen Euro für die Bildung – I-Campus entsteht in Schweinfurt Was war die erste Maßnahme, die die Schweinfurterinnen und Schweinfurter von …

28 Millionen Euro für die Bildung – I-Campus entsteht in Schweinfurt Was war die erste Maßnahme, die die Schweinfurterinnen und Schweinfurter von …