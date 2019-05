Gestern wurde in Lohr am Main ein vermisster Mann tot im Wald gefunden. Am 23. März hatte der 51-Jährige Ausgang aus dem Bezirkskrankenhaus. Von diesem kehrte er nicht mehr zurück und wurde in folge dessen als vermisst gemeldet. Nach einem Zeugenhinweis Anfang April verliefen erste Suchmaßnahmen im entsprechenden Wald ohne Erfolg. Bei einer neuen Suche gestern wurde die Leiche des Mannes gefunden. Mitgeführte Gegenstände lassen auf den 51- jährigen Vermissten schließen.